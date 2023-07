Marc Brys zegt heel duidelijk wat Mandela Keita moet beseffen en hoe hij het transferverhaal ziet aflopen

Mandela Keita zit op hete kolen. Voorlopig staat de middenvelder nog onder de hoede van Marc Brys bij OHL, maar hij wil graag definitief naar Antwerp.

Voorlopig is die overstap zeker nog niet in kannen en kruiken. Ook OHL bereidt zich ondertussen uiteraard naarstig voor op de competitiestart. Gaat het Keita dan wel inzetten? Die wil natuurlijk geen blessure meer oplopen die roet in het eten kan gooien.

"Het is logisch dat hij voorzichtig is op training en in wedstrijd, want het gaat over geld. Maar wat mij betreft is er nooit formeel beslist om hem de komende weken niet op te stellen", zegt Marc Brys hierover bij Het Nieuwsblad. "Mandela moet beseffen dat hij nog altijd een speler is van OHL die zijn plichten heeft naar de club toe."

© photonews

Desondanks heeft Brys er wel een goed oog in dat alles snel rond geraakt. "Het is belangrijk voor OHL, voor Mandela en voor mijzelf dat er snel een beslissing komt. Liever vandaag dan morgen. We moeten verder kunnen. Gelukkig stellen alle partijen zich fair op, dus ik verwacht wel een oplossing."