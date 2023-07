Roméo Lavia mag steeds meer beginnen hopen: deze ontwikkeling brengt hem weer stap dichter bij absolute topclub

Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit dat Roméo Lavia de stap naar een absolute topclub gaat zetten. De betrokken partijen in zijn transferdossier beginnen nader tot mekaar te komen.

Na zijn jaren bij Manchester City komt Roméo Lavia binnenkort wellicht opnieuw uit voor een Engelse topclub. Southampton nam hem definitief over van City in de zomer van 2022. Southampton eindigde laatste in de Premier League en degradeerde, maar aan het talent van Lavia wordt in Engeland niet getwijfeld.

Het beste bewijs is de concrete interesse van Liverpool in de 19-jarige middenvelder. Het persoonlijke akkoord is al rond, enkel de clubs moeten nu nog overeen worden. Southampton wil voor hem en transferbedrag van zo'n 50 miljoen pond, zo'n 58 miljoen euro zeg maar.

Verbeterd voorstel

Een eerste bod van Liverpool is door Southampton geweigerd. Volgens de Engelse media heeft de ploeg van Jürgen Klopp nu wel een nieuw en verbeterd voorstel gedaan van 52 miljoen euro plus bonussen. Zo zou het toch al ongeveer in de buurt komen van wat de degradant wil en lijkt een transfer niet veraf meer.