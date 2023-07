Stassin verlaat Anderlecht voor Westerlo, maar: 'Fredberg haalt slag thuis en laat Belgische eersteklasser het dubbele betalen voor jeugdproduct'

Lucas Stassin verruilt RSC Anderlecht voor KVC Westerlo. De Kempenaars moesten anderhalve maanden trekken en sleuren om de aanvaller in 't Kuipje te krijgen. En het is vooral Jesper Fredberg die zijn gelijk heeft gehaald.

De sportief directeur van RSC Anderlecht is er immers in geslaagd om het oorspronkelijke bod van KVC Westerlo te verdubbelen. Het Laatste Nieuws weet dat De Kemphanen anderhalf miljoen euro betalen voor Lucas Stassin. Dat bedrag kan via het populaire bonussenstelsel nog oplopen.

Westerlo probeert al anderhalve maand om Stassin binnen te halen. De eersteklasser bereikte al snel een persoonlijk akkoord met de 18-jarige aanvaller, maar Jespes Fredberg had geen zin om een koopjes te doen.

Geen uitzicht op speelminuten

De deal is ondertussen rond. Stassin heeft een meerjarig contract getekend bij Westerlo. In het Lotto Park had Stassin na de komst van Kasper Dolberg en Luis Vazquez amper zicht op speelminuten.