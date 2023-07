Luxeprobleem op komst voor Ronny Deila bij Club? "Zo blij als een kind"

Club Brugge won donderdag met duidelijke 3-0 cijfers tegen het Deense Aarhus. Voor Casper Nielsen was er geen hoofdrol weggelegd, maar toch was hij erg tevreden.

Club won donderdag thuis zijn eerste Europese match van het seizoen tegen het Deense Aarhus met 3-0. Dankzij goals van Buchanan, Rits en Vetlesen staat Club al met anderhalf been in de volgende ronde. Toch was zeker één Deen toch tevreden na de match

Casper Nielsen mocht namelijk één minuut voor tijd nog zijn landgenoot Andreas Skov Olsen komen aflossen. Geen basisplaats of hoofdrol voor de Deen dus, maar daar was hij helemaal niet ontevreden mee. Want in de voorbereiding stond Nielsen veelal aan de kant met een buikspierblessure.

Voluit trainen

Maar het lijkt nu toch de goede kant uit te gaan met Nielsen. "Persoonlijk ben ik blij als een kind dat ik zo goed als volledig hersteld ben van mijn buikspierblessure", zei Nielsen na de match.

"Ik kan bijna weer voluit gaan op training en daarom ben ik dik tevreden dat ik nog enkele minuten mocht genieten van deze eerste Europese avond", zei de Deen nog. Als Nielsen helemaal fit is worden de plaatsen duur op het middenveld bij Club, want ook de Noorse invaller Hugo Vetlesen maakte meteen indruk met zijn goal.