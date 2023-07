'Club Brugge vindt doublure voor Simon Mignolet bij andere Belgische club'

Club Brugge moest na het vertrek van Senne Lammens op zoek naar een nieuwe doublure voor Simon Mignolet. En die lijkt nu ook gevonden te zijn.

Senne Lammens vertrok deze zomer transfervrij naar Antwerp en tweede doelman Joe Bursik scheurde tijdens de voorbereiding zijn kruisbanden. Sammy Bossut kwam zelfs even depanneren, maar hij trok inmiddels naar zijn jeugdclub Harelbeke.

Club moest dus nog op zoek naar een extra doelman, want Nick Shinton (22) zou voornamelijk weer uitkomen voor Club NXT. Volgens Het Laatste Nieuws staat Club nu dicht bij de komst van Nordin Jackers (25) van OH Leuven.

Jackers speelde in zijn jeugd voor Racing Genk, maar trok in 2019 op huurbasis naar Waasland-Beveren. In 2020 tekende hij daar definitief, maar vorig jaar trok Jackers dan naar OH Leuven. Daar speelde hij wel geen enkele minuut.

De Roemeen Cojucaru stond vorig seizoen altijd in de basis bij OHL en Jackers zat altijd op de bank. Die rol als tweede doelman is nu ook weggelegd voor hem bij Club Brugge.