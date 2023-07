Gefrustreerde Ronaldo met ongepaste actie richting cameraman, beelden gaan viraal

Cristiano Ronaldo kende niet zijn leukste avond tegen Al Shabab in de poulefase van de Arab Club Championship Cup. De Portugese superster van Al-Nassr liet zich opmerken met een fantastische goal, die echter afgekeurd werd. En dat maakte hem woedend.

Ronaldo begon op de bank na de zware reis van de Japanse tour, maar hij mocht invallen in de 62ste minuut. 12 minuten later nam hij de bal aan met de borst en scoorde met een volley in de verste hoek. Maar de scheidsrechter oordeelde dat hij buitenspel stond.

Dat stak het vuur aan de lont, want CR7 was het er niet mee eens. Na de match en de 0-0 bleef een cameraman op hem inzoomen en dat was er te veel aan. Ronaldo wierp een waterflesje naar hem. De beelden daarvan gingen snel viraal.