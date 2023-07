Nu al de nieuwe chouchou van Jan Breydel? Publieksmenner, de Belgische link en slechts vijf jaar oud

Het eerste optreden van de Hugo Vetlesen bij Club Brugge is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De Noor scoorde meteen en lijkt nu al een van de nieuwe publiekslievelingen te worden.

Hugo Vetlesen (23) is een van de nieuwe dure aanwinsten van Club Brugge dit seizoen. Blauw-zwart betaalde maar liefst 7,75 miljoen euro voor de Noor aan zijn club Bodø/Glimt. Maar hij maakte meteen indruk in zijn eerste wedstrijd bij Club.

De Noor startte tegen Aarhus dan wel op de bank, maar kwam een kwartier voor tijd in de plaats van Mats Rits, een van zijn concurrenten op het middenveld. Twee minuten later had Vetlesen al zijn eerste officiële goal gemaakt voor Club Brugge.

Vetlesen ramde een afvallende bal in de zestien keihard in doel en bombardeerde zich meteen tot een van de nieuwe publiekslievelingen. Dat Club in hem gelooft bewijst zijn stevig prijskaartje en het feit dat hij het nummer 10 kreeg van de vertrokken Noa Lang.

"Wat een fans, wat een sfeer", zei de Noor achteraf. Bij de viering met de fans nam hij samen met Skov Olsen het voortouw én keerde hij nog eens terug om de fans op te zwepen toen de rest al naar binnen liep. De Noor weet hoe hij het publiek moet bespelen.

Nog twee opvallende feitjes over Hugo Vetlesen. Hij werd geboren in het Waals-Brabantse Eigenbrakel en is officieel maar vijf jaar oud. De Noor zag namelijk het levenslicht op 29 februari 2000.