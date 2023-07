Geteisterd door blessures: dit is het verdict voor Skov Olsen (en dat valt al bij al goed mee)

Toen hij tegen KV Mechelen op de grond ging zitten wisten de Club-dokters en iedereen in het stadion meteen hoelaat het was. Andreas Skov Olsen zit opnieuw met een blessure.

Deze namiddag vond er een scan plaats van de enkel van de Deen. De resultaten vielen al bij al goed mee: Skov Olsen zal niet wekenlang out zijn en mist waarschijnlijk één à twee wedstrijden voor Club. De Club-fans halen dus opgelucht adem.

Want ook al is het een kleine blessure, het is de zoveelste intussen in het rampjaar 2023 voor de vleugelaanvaller. Vorig seizoen moest hij een groot deel van het seizoen missen door een heupblessure. Hoe dan ook was de Deen nog goed voor 7 doelpunten en 6 assists in 23 wedstrijden.

Het toont aan hoe belangrijk de aanvaller is voor Club Brugge. Een nieuwe zware blessure zou een ramp zijn voor de Bruggelingen, die hun seizoen bijzonder matig openden tegen KV Mechelen (1-1). Hopen dus dat Olsen zijn vorm van weleer terug te pakken krijgt en dit seizoen niet teveel geteisterd wordt door blessures.