Zoals maanden geleden reeds aangekondigd: Kompany gaat ex-Anderlecht-talent halen

Begin april schreven we het al. Vincent Kompany had toen al in zijn achterhoofd om Sambi Lokonga te gaan halen bij Arsenal. Die deal lijkt er nu ook te komen.

Sambi Lokonga (23) hoeft dit seizoen bij Arsenal niet te rekenen op speelminuten. Tijdens de voorbereiding kwam hij er niet aan te pas en hij ging ook niet mee op stage. Een lichte blessure speelde ook mee, maar trainer Mikel Arteta rekent ook niet op hem voor zijn middenveld. Lokonga, die bij The Gunners nog een contract tot 2026 heeft, mag dan ook op uitleenbasis vertrekken en Burnley is de enige ploeg die concreet is. Onder Vincent Kompany werd Lokonga kapitein van Anderlecht en de coach van The Clarets denkt hem in de Premier League weer belangrijk te kunnen maken. Het zou een win-win zijn voor alle partijen.