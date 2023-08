📷 Club Brugge stelt derde shirt voor... en het is een verrassend ontwerp geworden

Club Brugge had voor de start van het seizoen de nieuwe thuis- en uitrusting voor buitenshuis reeds voorgesteld. Daar is vanavond een derde shirt bijgekomen.

Het ontwerp van het derde shirt is op z'n minst opvallend te noemen. Club Brugge kiest voor een overwegend rood shirt met zwarte accenten.

