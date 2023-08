🎥 Nog iemand die Harry Maguire de levieten leest: verdediger maakt kennis met vulkaan Onana

Manchester United-doelman André Onana neemt geen blad voor de mond. Als er iets is wat hem niet aanstaat, laat hij dat duidelijk merken. Dat heeft nu ook Harry Maguire mogen ondervinden.

In een oefenwedstrijd tegen Dortmund vloog Onana helemaal uit op Maguire, die een ziekenhuispas gaf op Christian Eriksen. Daaruit ontstond een grote kans voor de Duitsers, maar met een fantastische parade voorkwam Onana de 1-3.

“Ik eis veel van mijn teamgenoten, want zij eisen ook veel van mij. Ze spelen veel ballen naar mij terug, dus ik moet ze vertrouwen geven”, aldus de Kameroener, die ook mooie woorden overhad voor zijn centrale verdedger.

“Ik probeer veel met Harry te praten omdat ik weet dat hij een goede speler is en een van onze aanvoerders. Ik heb een goede band met hem. We hoeven niet bang te zijn om fouten te maken, want die horen bij het leven en we leren van fouten. Maar we moeten kritisch zijn op onszelf. Als we prijzen willen pakken, mogen we elkaar hard aanpakken.”