'Bayern München haalt absolute uitblinker van WK in Qatar naar Duitsland'

Bayern München is nog steeds op zoek naar een nieuwe doelman. De interesse in David De Gea lijkt ondertussen definitief bekoeld, maar de Duitse grootmacht heeft een ander sluitstuk op het oog.

Volgens Marca onderhandelen Bayern München en Sevilla FC momenteel over de transfer van Yassine Bounou. De 55-voudig Marokkaans international – hij viel op het WK in Qatar alleszins op – moet de nieuwe doelman van Der Rekordmeister worden.

Bayern München is immers nog steeds op zoek naar een nieuwe nummer één. Manuel Neuer ligt nog even in de lappenmand met een beenbreuk, terwijl Yann Sommer op weg is naar Internazionale FC.

Geen De Gea

De Duitse grootmacht zat al rond de tafel met de transfervrije David De Gea. De onderhandelingen sprongen af op de zware eisen van de Spaanse doelman. Voor de volledigheid: Bounou is in Spanje op te halen voor twaalf miljoen euro.