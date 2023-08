OFFICIEEL: Roemeens international komt verdediging KV Kortrijk versterken

Verdedigende versterking voor KV Kortrijk. Een Roemeens international komt de rangen vervoegen.

Want Raul Oprut tekende zopas een contract voor 3 seizoenen in het Guldensporen-stadion. De 25-jarige linksback komt over van FC Hermannstadt uit de Roemeense competitie.

De Kerels halen niet zomaar een speler binnen, want de vleugelverdediger is een Roemeens international. Hij speelde in het verleden voor de Italiaanse clubs Chievo en Genua.

"Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik hoop jullie allemaal te zien komende zondag thuis tegen STVV", klinkt het opgetogen bij Oprut.