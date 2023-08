Standard-verdediger Laursen reageert na nederlaag: "Mochten we niet doen"

Standard ging zondagavond met 1-0 onderuit op het veld van Sint-Truiden. Er was doorheen heel de match te zien dat de Luikenaars nog helemaal niet zijn waar ze moeten zijn.

Dat weet ook Jacob Barrett Laursen. Hij geeft toe dat nog niet alles op rolletjes loopt, maar wil er ook niet te lang bij blijven stilstaan. “Zo laat in de wedstrijd moeten we een gelijkspel verwachten. Maar in het voetbal gebeurt dit soms. Het is een vervelende start, maar we moeten ons nu focussen op de volgende wedstrijd”, vertelde hij aan Voetbalkrant.

Voorafgaand aan het doelpunt werd er heel laks verdedigd bij Standard. De Deense linksachter wil echter geen schuldige aanduiden. “Het is makkelijk om met de vinger te wijzen maar dat doe ik niet graag. Die speler maakte een geweldig doelpunt, maar we mochten hem natuurlijk niet zoveel ruimte geven.”

Standard had het gedurende heel de wedstrijd ook erg moeilijk met kansen creëren. “Dat is iets waar we zeker op terug moeten komen en naar kijken. We hebben ook veel nieuwe spelers, een nieuwe coach. Het aanpassen kan soms tijd in beslag nemen”, besluit Laursen.