Toptransfer voor Jérémy Doku? 'Engelse topclub beschouwt hem als prioriteit'

Jérémy Doku speelt sinds oktober 2020 bij het Franse Stade Rennes nadat hij voor zo'n 26 miljoen euro vertrok bij Anderlecht. In het vorige seizoen scoorde hij 7 keer en gaf hij 4 assists in 35 wedstrijden bij de Franse club.

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano zou Doku nu door Manchester City op een lijst gezet zijn als mogelijke opvolger voor de vertrokken Riyad Mahrez. De Algerijn trok voor zo'n 35 miljoen euro naar het Saoedische Al-Ahli.

Doku heeft bij Rennes nog een contract tot midden 2025 en is volgens Transfermarkt zo'n 28 miljoen euro waard. Rennes zal wellicht een pak meer willen voor de nog altijd maar 21-jarige Rode Duivel, die een van de prioriteiten is van City.

Op dezelfde lijst staat ook de Fransman Michael Olise van Crystal Palace. Olise scoorde bij Palace vorig seizoen twee keer en gaf ook 11 assists in 40 wedstrijden.

