De cijfers zijn uitgelekt: 'Dit contract ligt voor Lukaku klaar bij Juventus'

Juventus FC staat nog steeds op de eerste rij om Romelu Lukaku binnen te halen. De Italiaanse grootmacht heeft inmiddels een mondeling akkoord met de aanvaller.

Het moet gezegd: Romelu Lukaku ontkent dan wel in alle toonaarden dat een transfer naar Juventus FC in de maak is, maar zo’n verhuis zal de Rode Duivel allesbehalve windeieren leggen.

Het Laatste Nieuws weet dat er bij Juventus een contract voor vier seizoenen klaar ligt voor Big Rom. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht kan er jaarlijks twaalf miljoen euro verdienen.

Vraagprijs

Het is dé reden waarom Juventus er alles aan doet om de vraagprijs van Chelsea FC naar beneden te halen. De financiële situatie in Turijn is sinds corona nooit helemaal genormaliseerd.