Ex-bestuurder Antwerp ziet ineens veel BV-fans opduiken en heeft daar zo zijn mening over: "Dan heb ik het niet over Erik Van Looy"

Succes trekt mensen aan, maar zorgt blijkbaar ook wat voor wrevel. Sinds Antwerp terugkeerde op het allerhoogste niveau zitten de tribunes op de Bosuil vol met BV's. Paul Bistiaux, voormalig bestuurder van Antwerp, zag die in het verleden niet.

Je kon er in aanloop naar de titelmatch niet omheen: ineens leek Antwerp tientallen bekende supporters te hebben. Ze verschenen in alle kranten en waren op alle foto's te zien. "Als die allemaal komen kijken, heb je een stadion van 100.000 plaatsen nodig", lacht Bistiaux in De Morgen.

Hij heeft nog andere tijden meegemaakt. "In de donkere periode heb ik vaak vanop de barricades rond mij gekeken en vastgesteld dat ik daar alleen stond. Nu het beter gaat, zie ik plots zogenaamde supporters op de eerste rij staan, op het balkon van het stadhuis zelfs, en het hoge woord voeren."

En dat wringt toch een beetje. "Dan moet ik me toch achter de oren krabben: ‘Waar waart gij toen we tegen Virton en Oudenaarde speelden?' Voor alle duidelijkheid, ik heb het dan niet over Erik Van Looy.”"