Duidelijk waar Hein Vanhaezebrouck nu niet bepaald van wakker ligt

Hein Vanhaezebrouck wrijft zich in de handen. De trainer van KAA Gent hoeft niet van alles wakker te liggen. Zijn ploeg mag in de tweede kwalificatieronde van de Conference League niet meer in de problemen komen.

In een door Gent verspreid filmpje blikt hij vooruit en is hij duidelijk wanneer hem gevraagd wordt of er nog extra huiswerk gemaakt is. "Neen. We hebben niet specifiek meer de ploeg gevolgd", zegt Vanhaezebrouck over de tegenstander van donderdagavond.

Zilina kan weinig angst inboezemen. "Ze hebben het voorbije weekend nog gespeeld. We hebben hen voor de heenmatch goed gescout. We hebben hen dan in die heenmatch ook gezien. Er is geen extra aandacht besteed aan Zilina. We hebben alleen gekeken wie de laatste matchen gespeeld heeft enzovoort, maar verder niets."

Al betekent het niet dat de Gentse staf de kwalificatie al binnen acht, ondanks de 5-1 uit de heenmatch. Met zo'n uitgangspositie kan en mag het toch niet mislopen? "Het kan wel, maar het mag niet. In voetbal kan alles, we hopen uiteraard dat het niet gebeurt."

De grootste moeilijkheid is misschien nog de staat van het veld in Slovakije. "Het kunstgras is niet het beste, dat zal ongetwijfeld zijn invloed hebben." Het liefst van al keren de Buffalo's naar België terug met opnieuw een overwinning erbij. "We gaan proberen om ook deze match te winnen, zodat we goed blijven staan voor de coëfficiënt."