Zinckernagel bezorgt Deila veel luxe op het middenveld, maar weet hij ook iedereen tevreden te houden?

Met de komst van Philip Zinckernagel heeft Ronny Deila plots heel wat opties op het middenveld. Maar moet hij ook heel wat mensen tevreden houden.

Ronny Deila startte de afgelopen twee wedstrijden telkens met Mats Rits, Raphael Onyedika en Hans Vanaken op het middenveld. Hugo Vetlesen en Casper Nielsen mochten telkens invallen.

En daar komt nu ook nog Philip Zinckernagel bij, als concurrent of invaller voor Hans Vanaken. Deila beschikt momenteel dus over zes middenvelders voor drie posities. En ook Cisse Sandra en Eder Balanta lopen nog rond in Brugge.

Veel middenvelders tevreden houden

Met de Belgische competitie, Europees voetbal en de beker is een dubbele bezetting niet onlogisch. Toch zal Deila zijn werk hebben om iedereen altijd tevreden te houden en ook speelminuten te bieden. De ambitie van Club is om ver te geraken in de Conference League, maar wat als dat niet lukt?

Het spelniveau van tegen KV Mechelen lijkt momenteel niet genoeg om die groepsfase nu comfortabel door te komen. En ook een sterke tegenstander in een vroege fase in de beker zou wel eens het eindstation kunnen worden. En dan zijn er plots heel wat minder wedstrijden voor Club.

Deila moet al die (dure) middenvelders bij Club dus tevreden kunnen houden. Nieuwkomers zoals Vetlesen of Zinckernagel zullen niet tevreden blijven met telkens een plekje op de bank of een halfuur als invaller. Het wordt telkens een heuse puzzel voor Deila.