KAA Gent is gewaarschuwd: KV Mechelen heeft een nieuw wapen dit seizoen

KV Mechelen pakte tegen Club Brugge uit met enkele verrassende stilstaande fases. Rob Schoofs trapte er zelfs één binnen.

Rob Schoofs trapte KV Mechelen een opvallende vrije trap binnen. Nikola Storm veinsde een voorzet waardoor Simon Mignolet een stapje zette, Rob Schoofs trapte naar de eerste paal en verraste zo Simon Mignolet. Ook Hairemans probeerde in de tweede helft nog een speciale variant uit.

"Je weet dat Mignolet iemand is die heel goed mee voetbalt en vaak uit zijn doel speelt en anticipeert. Dus als er een mogelijkheid is om te trappen, dan moet je dat proberen. En Thoelen riep vanaf de bank dat ik moest trappen. Storm doet een goede vooractie waardoor Mignolet dacht dat hij ging voorzetten en kon ik hard naar de eerste paal trappen", zei Schoofs achteraf.

Spelers doen het grootste werk

Steven Defour moest even lachen met de vraag wie de stilstaande fases heeft bedacht bij KV Mechelen. "De spelers zitten daar voor een groot deel zelf tussen. Wij geven ze richtlijnen, maar ik denk dat Rob en Geoffry (Hairemans, nvdr.) heel intelligente voetballers zijn en zij krijgen ook de vrijheid. Wij laten zien waar de ruimtes eventueel kunnen liggen, maar dat hebben ze zelf eigenlijk heel goed gedaan."

Maar het is wel duidelijk dat als spelers zoals Schoofs en Hairemans klaarstaan voor een vrije trap bij KV Mechelen, er altijd gevaar uit kan komen. KAA Gent is alleszins gewaarschuwd komende zondag als het op bezoek gaat in Mechelen.