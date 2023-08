Na een maand al weg bij OH Leuven: de club ontslaat speler betrokken bij zedendelict

OHL heeft besloten om het contract van de jonge Thomas Mukendi, die onlangs overkwam van Standard, te beëindigen. De reden was zijn veroordeling in een verkrachtingszaak.

De carrière van de 17-jarige Thomas Mukendi neemt een donkere wending. Het jonge talent van de Standard Academy koos afgelopen juli voor OH Leuven en kwam van SL 16, waar hij volgend seizoen in de Challenger Pro League had kunnen spelen.

Maar na een vakantie op Malta raakte Mukendi verwikkeld in een zedenzaak. De jonge speler werd beschuldigd van verkrachting en het niet helpen van een persoon in gevaar. Mukendi werd van de aanklacht van verkrachting en zedendelicten vrijgesproken, maar kreeg wel een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar.

Het was een snelle uitspraak en de beslissing van OHL was net zo snel: Mukendi zag zijn contract ontbonden door de Leuvense club. Op 17-jarige leeftijd is Thomas Mukendi dus contractvrij. Hij zal hopen dat hij dit alles achter zich kan laten en en dat hij snel een club kan vinden die hem een 2e kans wil geven.