Anderlecht ook bij verlies tegen Antwerp nog niet in paniek? "Een goeie start is leuk, maar..."

Anderlecht wil liefst niet met een 0 oP 6 beginnen, maar krijgt wel de landskampioen over de vloer. De fans zijn nu al ongeduldig gezien het geleverde spel op Union, maar Brian Riemer predikt geduld.

Het wordt zondag al een gespannen sfeertje in het Lotto Park. De politie die op scherp staat nadat ze signalen kregen dat er onlusten zouden kunnen uitbreken, de spelers die heel wat kritiek kregen en een coach die al onder druk gezet werd in de media.

Dan is het geen cadeau dat je eerste twee wedstrijden tegen Union en Antwerp zijn. "Ik herhaal wat ik eerder gezegd heb: dit is een team dat zal blijven groeien tijdens de competitie", aldus Riemer, die duidelijk ook nog versterkingen verwacht. "We hebben er al een paar en hopelijk blijft het daar niet bij", zei hij.

Maar paniek is er nog niet. "Ons doel is om de top zes te halen en dat verandert niet, ook niet als het verkeerd afloopt tegen Antwerp. Die matchen zijn niet de beslissende wedstrijden. Een goeie start is leuk, maar niet bepalend."

"Het belangrijkste wordt dat we goed presteren en progressie maken."Ik geloof ook dat we zondag een goeie prestatie zullen neerzetten én een resultaat zullen halen."