KV Mechelen dankt de 'pitbull' en eeuwige sfeermaker die absoluut zijn stempel drukte op vijf jaar durende rollercoaster

Een pitbull, de eeuwige sfeermaker. Er zijn vast nog andere adjectieven die de man die bij KV Mechelen vijf laar lang zowat alles meemaakte aan zich geplakt krijgt. Na vorig seizoen scheidden de wegen van KV en Lucas Bijker.

Na een jaartje in Spanje bij Cadiz verkoos de in Sao Paulo geboren Nederlander in 2018 een terugkeer naar de Lage Landen. Niet zijn thuisland, maar wel België en meer bepaald Mechelen werd zijn volgende bestemming. Voor een ploeg die in 1B streefde naar promotie was Bijker als linksachter een echte aanwinst. Een tijdperk brak aan.

Ook voor hem was het bang afwachten wat Operatie Propere Handen zou betekenen, maar de behaalde titel resulteerde wel degelijk in promotie en de bekerwinst was dan al helemaal de kers op de taart. Ook op het hoogste niveau maakte Bijker aanvankelijk indruk en presenteerde hij zich als een 'pitbull' die moeilijk te passeren was.

© photonews

Dat deed hij met onder meer een sterke prestatie tegen toenmalig Genk-smaakmaker Ito. Uiteraard waren er ook wel beperkingen: de meest fijn besnaarde voetballer is hij niet. Een nog betere speler halen voor die positie bleek voor KV evenwel geen sinecure. In 2021 tekende Bijker bij aan verminderde voorwaarden.

Sowieso was hij belangrijk in de Mechelse spelersgroep, zowel op als naast het veld. Sfeermaker pur sang. Of hij nu duizend roze plastic ballen uit het ballenbad in de wagen van Jannes van Hecke kieperde of die van Corryn helemaal onder de confetti kwam zitten: voor zulke zaken was Bijker altijd wel te vinden.

© photonews

Het einde bij Malinwa werd er eentje in mineur. Door gescheurde kruisbanden was hij een half jaar out en aan het einde van het seizoen 2022-2023 werd zijn contract niet verlengd. In de bekerfinale tegen Antwerp haalde Bijker de selectie niet. Met een ereronde voor de match tegen Gent krijgt hij nu wel een gepast afscheid dat hij zeker verdient.