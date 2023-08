'Details over deal die Anderlecht met Mats Rits wil sluiten lekken uit'

Transferjournalist Sacha Tavolieri liet vandaag weten dat Anderlecht Mats Rits wil binnenhalen. Hij is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Club Brugge.

Met de komst van Hugo Vetlesen is Mats Rits niet langer een basisspeler bij Club Brugge. Omdat trainer Ronny Deila wil snoeien in de ruime kern zou een transfer voor Rits wel eens een goede oplossing kunnen zijn.

Toch had niemand verwacht dat RSC Anderlecht voor Rits op de proppen zou komen. Volgens Tavolieri is paarswit al aan het onderhandelen met Rits, maar is er nog geen bod gedaan. De Vlaamse kranten bevestigen ondertussen de gesprekken.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Anderlecht de 30-jarige middenvelder een contract voor drie seizoenen aanbieden, een mooi aanbod voor een speler van zijn leeftijd.

Rits is bezig aan zijn laatste seizoen van zijn lopende contract. Ten vroegste in september zou het bestuur van Club Brugge met hem over een nieuwe overeenkomst spreken, zo zou Club Brugge hem deze zomer laten weten hebben, voegt de krant er nog aan toe.