Mats Rits van Club Brugge naar Anderlecht? Het gaat plots héél snel (en het zegt ook veel)

De meest verrassende transfer van de zomermercato zit eraan te komen. En het is een kwestie van uren of dagen.

RSC Anderlecht is in zijn zoektoch naar een extra middenvelder uitgekomen bij ... Mats Rits. De ex-speler van KV Mechelen en AFC Ajax Amsterdam zou Jan Breydel kunnen inruilen voor het Lotto Park.

De deal zou snel rond kunnen raken, want Rits en Anderlecht zijn er al uit voor een meerjarig contract. En ook blauw-zwart zou willen meewerken aan de transfer.

© photonews

Het is op zich veelzeggend: een speler die bij Club Brugge niet op veel speelkansen kon rekenen de voorbije jaren die naar Anderlecht zou trekken, om daar vermoedelijk wél van groot belang te zijn. Dat is een teken over hoe het voetballandschap anno 2023 is in België.

Juni 2024

Diverse bronnen bevestigen dat de deal tussen Rits en Anderlecht er snel zal aankomen en dat nieuws is ook aan onze redactie bevestigd. Op het middenveld van RSC Anderlecht is in ieder geval nog wel wat vers bloed welkom.

Rits heeft op dit moment nog een contract tot juni 2024 in het Jan Breydelstadion. Voor blauw-zwart dus het moment als ze nog op hem willen cashen.