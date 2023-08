Allemaal bij het huisvuil? 'Niet alleen De Ketelaere en Origi, maar ook deze Belg mag beschikken bij AC Milan'

De Belgische enclave bij AC Milan krijgt het hard te verduren. De Italiaanse topclub gaat dezer dagen met de grove borstel door de selectie. In 't kort: alle Belgen mogen vertrekken.

Vorig seizoen liepen er met Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Divock Origi en Aster Vranckx nog vier landgenoten rond op San Siro. Na het vertrek van laatstgenoemde – AC Milan lichtte de aankoopoptie niet – zijn ze op dit moment nog met drie.

Met de nadruk op: op dit moment. Het is geen geheim dat Milan tegenwoordig met de grove borstel door de selectie gaat. De Ketelaere lijkt geen zicht op speelminuten - hij staat op een zucht van een uitleenbeurt - te hebben in Milaan, terwijl Origi zelfs geen uitnodiging kreeg voor het jaarlijkse oefenkamp in de Verenigde Staten.

Van vier naar... nul?

Maar minstens even opvallend: ook Saelemaekers mag beschikken. Door de versterkingen op de flanken bij I Rossoneri heeft het jeugdproduct van RSC Anderlecht laten weten dat hij best naar een andere club uitkijkt. In ’t kort: van vier naar… nul?