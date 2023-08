De details zijn geregeld rond De Ketelaere: dit is wat Atalanta betaalt en er zit ook een serieuze aankoopoptie in

Het is nu zeker: Charles De Ketelaere verlaat AC Milan en gaat dit seizoen voor Atalanta spelen. Als hij het daar goed doet is de kans ook reëel dat hij er blijft, want de club kon een aankoopoptie bedingen.

Het was al langer duidelijk dat De Ketelaere dit seizoen geen plaats had bij Milan. De Rossoneri trokken deze zomer weer de transfermarkt op en haalden heel wat offensieve versterking. Er werd een oplossing gezocht en PSV voerde eerst de forcing, maar De Ketelaere gaf aan graag in Italië te willen blijven. Atalanta kwam op de proppen en de voorbije week zijn er stevige discussies geweest over de modaliteiten. Intussen zijn ze er wel uit. Atalanta huurt CDK voor drie miljoen euro, maar bedong ook een aankoopoptie van 23 miljoen euro. AC Milan kocht hem vorige zomer voor 35 miljoen van Club, maar het geloof in hem is er dus sterk gedaald. Als Atalanta hem overkoopt, zijn er ook nog vier miljoen aan bonussen in het contract voorzien.