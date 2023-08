Liverpool-icoon draait 'zijn club' door de gehaktmolen omwille van situatie rond Rode Duivel

Liverpool heeft nu al drie keer een bod binnengebracht bij Southampton: één van 43 miljoen, één van 47,6 miljoen en één van 53,6 miljoen. Allemaal werden ze geweigerd door The Saints.

Intussen begint Liverpool-icoon Jamie Carragher zich te schamen over de handelwijze van zijn ex-club. Southampton wil 58 miljoen euro voor Lavia, die nog een contract tot 2027 heeft.

“Dit is beschamend’, schreef Sky Sports-analist Jamie Carragher op Twitter. “Als je denkt dat hij geen 50 miljoen pond waard is, richt je dan op andere spelers. En als je hem echt wilt, betaal het dan.”

This is embarrassing.

Liverpool for years now have got deals done quickly with no fuss.

If you don’t think he’s worth 50M move on, if you really want him pay it.

Also not sure why LFC aren’t in for Caicedo, yes it’s a lot of money but Liverpool got big money for JH/FAB 🤷‍♂️ https://t.co/nNP05udQP8