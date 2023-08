OFFICIEEL: KAA Gent heeft beet en haalt jeugdproduct van Club Brugge en Anderlecht naar Ghelamco Arena

KAA Gent heeft met Noah Fadiga een nieuwe aanwinst beet. De Oost-Vlamingen speelden het kortst op de bal en halen de 23-jarige verdediger transfervrij binnen.

Noah Fadiga brak vorig seizoen nog door bij Stade Brestois, maar de Fransen waren gedwongen om zijn contract te ontbinden. Er werden bij de 23-jarige middenvelder onregelmatigheden in de hartslag gevonden.

En dat is in Frankrijk genoeg om een spelerslicentie te verliezen. Nochtans zijn er geen directe risico's verbonden aan het euvel. De interesse in Fadiga bewijst immers genoeg. Het is KAA Gent dat aan het langste eind trekt.

Leuk om weten: ook vader Khalilou maakte in het verleden het mooie weer bij de Buffalo's. Noah tekende een contract voor drie seizoenen in de Ghelamco Arena. Gent troeft onder meer Standard af in de strijd om zijn handtekening.