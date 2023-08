Het is het stevigere sleutelwerk aan de balans voor Steven Defour en KV Mechelen

Steven Defour moet nog aan de slag met het stevigere sleutelwerk om het maximale uit KV Mechelen te halen. Er valt iets moois van te maken, maar het is opletten dat een verbetering niet ten koste gaat van een nieuw minpunt.

Sowieso hulde aan Steven Defour en zijn staf. Het harde werk tijdens de voorbereiding aan het compacte blok kent rendement. Er moest wel wat voor gewisseld worden van namen op de backs, maar na die eerste helft in de Supercup heeft KVM niet overdreven veel kansen moeten weggeven. Terwijl de tegenstanders Antwerp, Club en Gent heetten.

Defensieve verbetering ten koste van aanval

Mechelen lijkt defensief een stap vooruit te zetten, maar gaat het niet ten koste van de aanval? Door zo in het blok te kruipen, moet er veel afstand overbrugd worden bij de balverovering. Zo is het moeilijk om Mrabti - de voorbije seizoenen steevast sterkhouder - mee in het spel te betrekken en moet diepe spits Lauberbach veel hooi op zijn vork nemen.

De Duitser moet quasi kansen creëren voor zichzelf en dan is het geen wonder dat hij aan het eind wat overzicht mist. In de eerste twee competitiematchen was het pas in het laatste kwart van de wedstrijd dat Malinwa zijn eerste kansen versierde. Dat kan niet de bedoeling zijn.

© photonews

Het is voor de staf sleutelen zodat waar op de ene plek winst boeken niet elders verlies lijden is. Het optimisme zit in de kwaliteitsinjectie die op komst is, wanneer Konaté speelgerechtigd is en Hairemans en Walsh volledig fit zijn. Hairemans is een ferme meerwaarde in vergeljking met Ngoy en Walsh kan van achteruit geregeld op naar voren rukken.

Achteraan zitten ze ook met het verhaal van de verzorgde opbouw. Die bezorgt menig supporter al eens een hogere bloeddruk, maar het geleden puntenverlies is hier niet aan te wijten. Iedereen moet dan wel mee verantwoordelijkheid nemen. Tegen Gent wisten Foulon en Lavalée vaak vooraf dat ze de bal achteruit zouden spelen.

Maximale eruit halen

Al deze zaken maken dat dit KV Mechelen een work in progress is. Het had de Supercup kunnen winnen, het had in Brugge kunnen winnen en had kunnen gelijkspelen tegen Gent. Deze drie mogelijkheden werden geen werkelijkheid. Met hier en daar het juiste puzzelstukje zal het wel leren om het maximale uit de matchen te puren.