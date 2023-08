DAZN komt met wel heel opvallend extraatje voor Belgische voetballiefhebbers

DAZN heeft Eleven overgenomen en dat heeft zijn gevolgen voor de gebruikers. De prijs is een pak hoger, maar dat proberen ze te compenseren met extra's.

Eleven had een abonnement met het Belgische voetbal voor 16,99 euro, maar na de overname door DAZN moet je 28,99 euro per maand neertellen om het Belgische voetbal te bekijken.

DAZN wil zich profileren als een soort van Netflix voor sport. Naast het voetbal krijg je de kans om ook nog heel wat andere sporten te bekijken, maar daar heeft een voetbalfan weinig aan.

Het bedrijf maakte ondertussen bekend dat er een nieuw extraatje bij komt dit seizoen. Naast de matchen uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League zal DAZN wekelijks ook drie wedstrijden uit de Saudi Pro League uitzenden.

Het is uitkijken wat dat zal geven, want de voorbije weken en maanden werden heel wat sterren aangetrokken om er te voetballen. Ook Emilio Ferrera is benieuwd wat het nieuwe seizoen te bieden zal hebben.

“Ik verwacht er wel wat van, want zelfs tien jaar geleden was het niveau al goed”, verwijst hij in Het Nieuwsblad naar de tijd dat hij er zelf aan de slag was.

“Toen zat er bij sommige clubs nog maar duizend man op de tribune, maar intussen zijn ze qua infrastructuur enorm geëvolueerd en nu hebben ze zwaar geïnvesteerd om die vedetten te halen, dus het voetbal wordt almaar populairder. Het wordt heel boeiend om volgen.”