In sneltempo topclub geworden, nu tweederde van basisploeg kwijt, maar... wel héél veel geld in de kassa

Union gooide hoge ogen sinds ze nu dik twee jaar geleden naar 1A promoveerden. Een tweede en een derde plaats met een ploeg die grotendeels dezelfde was als in 1B. Maar daarvan blijft nu amper nog iets over. Alexander Blessin moet een nieuwe ploeg bouwen, CEO Philippe Bormans heeft wel wat middelen.

Je hebt een voor- en keerzijde aan een medaille. Het lijstje vertrekkers bij de Brusselse traditieclub is intussen indrukwekkend: Boniface, Teuma, Van der Heyden, Lynen, Kandouss, Adingra en nu ook Bart Nieuwkoop, die terugkeert naar Feyenoord. Zeven basisspelers Dat zijn zeven basisspelers! Welke ploeg kan dat zomaar opvangen? Daarom ook dat Union zich gemoeid heeft in het transferdossier van Rits. Ze hebben momenteel vijf middenvelders, waaronder Noah Sadiki, die op de website van de club ook in die categorie wordt onderverdeeld. De vier anderen stonden elke match al aan de aftrap. Daar mag dus niet al te veel gebeuren. Als ze hun normale basisloon zouden bieden, zou Union zelfs niet aan de orde zijn bij Rits. Maar nu willen ze wel een financiële inspanning leveren. Beter dan Club Brugge Dat is de andere kant van de medaille. Bormans is een gehaaid onderhandelaar. Hij koopt laag en verkoopt hoog. Intussen haalde hij acht inkomende transfers voor in totaal...6,1 miljoen euro. De jongens die verkocht werden brachten tot nu toe... 37 miljoen op. Dan kan je al eens iets extra doen. Met een netto transferwinst van 31 miljoen komt er zelfs niemand in België in de buurt. Ja, Club Brugge verkocht voor 45 miljoen, maar gaf ook al 24 miljoen euro uit aan versterkingen. Union heeft zich zo verzekerd van een deftig spaarpotje. Uitdaging Dat zal echter niet allemaal gebruikt worden voor de sportieve kant van de club. Er moet immers ook een nieuw stadion gebouwd worden dat Union helemaal zelf wil financieren. Maar dat de boekhouder content is, staat als een paal boven water. Nu komt de uitdaging om die lijn verder te kunnen doortrekken. De hoge prijzen die Union vangt, komen er dankzij de heel sterke recrutering en de sportieve successen. Als je je halve kern moet laten gaan, brengt dat nieuwe uitdagingen met zich mee. Dat beseffen ze ook, maar Bormans is ervan overtuigd dat hij nog een play off 1-kern kan samenstellen.