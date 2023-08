'Nico Van Kerckhoven heeft nieuwe trainersjob beet'

Nico Van Kerckhoven gaat opnieuw aan de slag als assistent-trainer. Hij vond een nieuwe job in de amateurafdelingen.

Nico Van Kerckhoven was tot 30 juni van dit jaar in dienst bij Lierse Kempenzonen, maar daar kon hij niet langer aan boord blijven. Hij was er aan de slag als trainer en hoofdscout.

De ex-Rode Duivel heeft nu een nieuwe job gevonden bij KFC Houtvenne, de nieuwkomer in de tweede amateurafdeling. Van Kerckhoven wordt er T2, zo meldt RTV.

Van Kerckhoven speelde zelf voor Lierse, Schalke 04, Borussia Mond’gladbach en Westerlo. Hij speelde ook 42 keer voor de Belgische nationale ploeg.

In mei liet Van Kerckhoven van zich horen over de gang van zaken bij Lierse Kempenzonen. Hij zag vooral mensen aan boord komen waarvan hij meende dat ze totaal geen voeling hadden met het verleden van de club.

“Als ik zie dat een ex-zwemmer (Sidney Appelboom, red.), die nooit in het voetbal zat, oordeelt over welke beloftevolle jongeren wel of niet een contract aangeboden krijgen en bij moeten schaven, dan stel ik me daar binnen een professionele voetbalclub toch wel serieuze vragen bij”, klonk het in Gazet van Antwerpen.