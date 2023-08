Uitgelachen Jorne Spileers dient ploegmaats van antwoord: "Zie je wel dat ik gelijk heb"

De verrassende eerste doelpuntenmaker voor Club Brugge was Jorne Spileers. De jonge verdediger pakte zo revanche op zijn ploegmaats.

Dat het een doelpuntenfestijn zou worden in de derde voorronde van de Conference League tegen het kleine Akureyri uit IJsland was vooraf bijna een zekerheid. Maar het was dus verrassend Jorne Spileers die voor de eerste van vijf goals zorgde. Zijn eerste goal als prof.

"De coach had mij gezegd dat ik mocht challengen. Ik zie Hans (Vanaken, nvdr.) staan en Hans geeft die bal gewoon terug. Ik zie dat ik geen druk heb en ik oefen dat wel op training, maar dan lukt het nooit. Gisteren lukte het ook niet en lachten ze mij een beetje uit. Maar ik zei dat het wel ging komen", zei Spileers over zijn goal.



"Ik zei nog tegen Skovie (Skov Olsen, nvdr.) na de goal: 'Zie je wel dat ik gelijk heb.' Het is niet een van mijn sterkste dingen, maar ik ben blij dat het gelukt is vandaag. Hij ging er goed in, maar moest het een goede keeper zijn ging was hij er niet in gegaan, maar het was perfect geschoten. Dus enorm blij met dat eerste doelpunt", besloot Spileers nog.