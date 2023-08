Kan KAA Gent Gift Orban aan boord houden? Hein Vanhaezebrouck is duidelijk

Gift Orban scoorde in de Conference League deze week opnieuw drie keer. Hij lijkt zo goed als onhoudbaar voor KAA Gent.

Afgelopen winter scoorde KAA Gent een fantastische transfer met Gift Orban. Na wat hij vorig en dit seizoen liet zien bij de Buffalo’s lijkt een transfer stilaan onhoudbaar. Er wordt gesproken van een bedrag tussen 25 en 30 miljoen euro.

“Of het onmogelijk is om Orban te houden?”, vraagt Hein Vanhaezebrouck zich af bij Het Laatste Nieuws. “Neen, dat is niet onmogelijk. Hij hoeft niet weg en misschien blijft hij. Maar ik kan niet in de toekomst kijken.”

Gift Orban is voor Vanhaezebrouck ook geen absolute garantie op succes voor zijn ploeg. “Luister, onze komende tegenstander Westerlo heeft deze zomer al voor 13,5 miljoen euro aangekocht. AA Gent voor 5 miljoen. Westerlo heeft voor 0 miljoen verkocht, wij voor 12 miljoen. Dat zegt genoeg.”

De kern blijft klein voor een ploeg die Europees speelt. Vanhaezebrouck hoopt dan ook nog wat extra te krijgen. “We zijn bezig met een aantal dossiers. We moeten geduldig zijn. Ik hoop dat we na de transferperiode voldoende gewapend zijn om minstens tot januari door het drukke programma te geraken.”