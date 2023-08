Kompany drukt door voor Bakayoko, PSV komt met zéér duidelijk antwoord

Volgens transferexpert Fabrizio Romano maakt Burnley daar nu ook werk van. Kompany zou doordrukken voor de komst van de 20-jarige flankspeler, die nog 3 seizoenen onder contract staat in Eindhoven.

PSV is echter niet van plan om dat (zomaar) te laten gebeuren. Het antwoord van de Nederlandse topclub is dan ook duidelijk: 'Niet te koop'. Ook Bakayoko zelf gaf na de oefenwedstrijd tegen Sturm Graz al aan dat hij dit seizoen sowieso in Eindhoven zal blijven.

Bakayoko is hoe dan ook gegeerd wild op de transfermarkt. Vorige winter wees PSV een bod van Paris Saint-Germain af op de aanvaller, deze zomer toonde ook Napoli interesse.

EXCL: Burnley asked for conditions of Johan Bakayoko deal. PSV Eindhoven star is performing at super level and Vincent Kompany is pushing 🟣✨



Not an easy one as many clubs want Bakayoko and PSV ask for big fee but Burnley are informed. pic.twitter.com/tHZLewhwq8