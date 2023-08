Riemer brengt uitsluitsel over de blessure van Zeno Debast

RSC Anderlecht speelt zondag op bezoek bij STVV. Het is uitkijken of Zeno Debast van de partij zal zijn tegen de Kanaries.

Zowel in de Vlaamse als de Waalse pers was vrijdag te horen dat Zeno Debast met een lichte blessure zou sukkelen. Afhankelijk van de bron sprak met van een dijbeenblessure, kuitblessure of gewoon een spierprobleem.

Daardoor zou de Rode Duivel mogelijk het duel van paarswit missen op bezoek bij STVV zondag kort na de middag. Brian Riemer weet nog niet of Debast van de partij zal zijn tegen de Kanaries.

“We zullen zien of hij de selectie haalt”, citeert La Dernière Heure de trainer van RSC Anderlecht. “Maar hij is zeker niet geblesseerd. Het heeft eerder met vermoeidheid te maken”, voegde de Deen er nog aan toe.

Over Majeed Ashimeru kan Riemer niet beschikken. Hij blijft onbeschikbaar tot de interlandbreak in september.