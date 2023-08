Trainer is heel erg duidelijk: "Daar is Club Brugge veel beter in dan Genk"

KAS Eupen verraste vorig weekend door KRC Genk te kloppen. Zondag is Club Brugge de tegenstander in de volgende competitiewedstrijd.

Na twee speeldagen in de Jupiler Pro League hebben zowel Club Brugge als KAS Eupen vier punten achter hun naam staan. Zondag spelen beide ploegen in de Oostkantons tegen elkaar. Allebei willen ze de rol niet lossen.

Trainer Florian Kohfeldt van KAS Eupen zag deze week dat het goed was. “Niet omdat we van Genk wonnen, maar omdat we met heel veel energie opnieuw aan de slag gingen”, klinkt het in L’Avenir.

Het verschil tussen Genk en Club is duidelijk voor Kohfeldt. “Als ik Club Brugge met Genk vergelijk, dan zie ik bij Brugge veel meer offensieve variatie en controle van het spel. Ze zijn daar veel beter in.”

Kohfeldt volgde de Europese partij van blauwzwart tegen Akureyri met de nodige aandacht. “We wisten al dat het een solide ploeg was, maar dat was een mooie Europese overwinning.”

KAS Eupen zal er zondag alles aan doen om net als tegen KRC Genk ook Club Brugge een hak te zetten en zo de aansluiting met de top van de klassering niet te verliezen.