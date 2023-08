Twee twijfelgevallen halen de selectie van KRC Genk voor duel tegen Cercle Brugge

Zondag speelt KRC Genk op bezoek bij Cercle Brugge. Bij de Limburgers hopen ze snel weer aan te knopen met een overwinning na een reeks nederlagen.

Cercle Brugge heeft een sterke thuisreputatie. Alle hens aan dek dus voor de troepen van trainer Wouter Vrancken. Die gaf zijn selectie vrij en daarin zitten wel degelijk Mike Trésor en Joris Kayembe die twijfelachtig waren na het duel in Athene.

“Cercle speelt op een directe manier en brengt verticaal voetbal op de mat. Dit, in combinatie met hun energievolle pressing, maakt het een stugge tegenstander”, vertelt Wouter Vrancken op de website van de Limburgers.

“Maar, het is wel een ploeg die durft voetballen. Waardoor we - wanneer we onder de druk uitkomen – de ruimtes kunnen vinden. In dat opzicht is het een tegenstrever vergelijkbaar met Olympiakos, anders dus dan Eupen of Servette. Wel zullen we meer vertrouwen nodig hebben aan de bal, en efficiënter moeten zijn in de zone van de waarheid.”

Voor KRC Genk zou een overwinning heel veel deugd doen na de voorbije verlieswedstrijden. “De afgelopen nederlagen temperden de euforie van overwinningen tegen RWDM en Burnley, maar we zijn nog steeds overtuigd van eigen kunnen. De sfeer binnen de spelersgroep zit nog steeds goed, er heerst een sterke samenhorigheid. Ik ben er zeker van dat alle jongens gebrand zijn om opnieuw met een overwinning aan te knopen.”