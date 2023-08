Veelzijdige Zinckernagel nog op zoek naar zijn beste vorm, maar bezorgt Ronny Deila nu al kopzorgen

Philip Zinckernagel mocht tegen het IJslandse Akureyri zijn eerste minuten maken bij Club Brugge. En de Deen maakte meteen indruk.

Een goede tien dagen na zijn aankondiging bij Club Brugge, mocht Philip Zinckernagel zijn debuut maken bij blauw-zwart. Tegen het IJslandse Akureyri kreeg Zinckernagel een half uur om zich uit te leven in een speeltuin.

"Maar ik heb nog ritme nodig. Dit was nog maar mijn tweede halfuur van dit seizoen. Fysiek zit het goed, daar niet van. Maar ik heb matchen nodig", zei de Deen na de wedstrijd tegen de IJslanders. "Mijn niveau zal dan alleen meer beter worden. Maar mijn eerste trainingsweek hier was heel goed."

Zinckernagel kan op heel wat posities uit de voeten, maar hij heeft geen voorkeur. "Het maakt me eigenlijk niet uit, nu moest ik op de 10 uit de voeten maar ik kan evengoed op de flanken mijn ding doen", zei de Deen nog.

Wie gaat uit de ploeg?

Zinckernagel werd echter niet gehaald als invaller, maar om in de basis te staan bij Club Brugge. De vraag is dan wie uit de ploeg zal verdwijnen bij Club. Het middenveld met Vanaken, Onyedika en Vetlesen lijkt voorlopig wel vast te staan.

Antonio Nusa komt dan in het vizier. De jonge Noor stond in vier van de vijf matchen in de basis dit seizoen en viel tegen Aarhus nog een helft in. Na vijf matchen staat Nusa wel nog altijd maar op één assist. Hij ontbreekt nog aan efficiëntie en daar zou Zinckernagel dus van kunnen profiteren.