Anderlecht maakt weinig indruk: "Er moet toch een ondergrens zijn?"

Zoals bijna iedereen werd Peter Vandenbempt niet echt gelukkig bij het zien van Anderlecht dit weekend. De recordkampioen kan nog steeds geen wedstrijd domineren en kwam met heel veel geluk weg op Stayen.

Het veld had daar niets mee te maken, want STVV speelde er wel goed voetbal op. "Riemer heeft het over standaarden. Dan zeg ik dat die er ook moeten komen voor het voetbal van zijn ploeg, dat was op Stayen gewoon slecht", aldus Vandenbempt bij Sporza.

Anderlecht zit met 6 op 9 wel in het spoor van de topploegen, maar Riemer zegt ook dat de ploeg nog maanden nodig heeft om helemaal op punt te staan. "Het elftal dat dan zal spelen zal erg verschillend zijn. Nieuwe spelers moeten nog komen of zijn toegekomen, maar moeten nog ingepast worden."

Al kan het zelfs met deze ploeg toch beter? "Er is toch een voorbereiding geweest van 7 of 8 weken? Het moet minder paniekerig, met meer structuur en iets dominanter. Zoals in de eerste helft tegen Antwerp. Ze moeten ook de ruimtes beter benutten, meer juiste keuzes maken en zo verder. Er moet toch een ondergrens zijn?"