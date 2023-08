Bij Standard zijn ze razend op arbitrage: "Ongelooflijk dat ze dit in Tubeke niet zien"

De Waalse derby was er weer eentje waar vanalles in gebeurde. Vooral in de slotfase en wat er zich daarin afspeelde, zorgde voor woede bij de Rouches.

Er vielen twee rode kaarten en een strafschop in de slotfase, waardoor Charleroi nog op gelijke hoogte kon komen. Nathan Ngoy kreeg een rood karton onder de neus en veroorzaakte in die bewuste fase een strafschop. Hij trok wel degelijk aan het truitje van Carolo-spits Dabbagh, maar de Palestijn had hem eerder wel onder de bal doorgeduwd. Coach Carl Hoefkens kon zijn ogen niet geloven. "Op de beelden is duidelijk te zien dat Ngoy eerst geduwd wordt. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat er mensen in Tubeke zitten die dat niet zien." 🟥 | Een rode kaart en een penalty. Standard de Liège geeft het uit handen. 😳 #CHASTA pic.twitter.com/FdB6gsa34O — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) August 13, 2023