Nainggolan op weg naar... Braziliaanse topclub die in de problemen zit

Radja Nainggolan zit nog steeds zonder club, maar onderhield zijn conditie wel individueel. Nu staat hij mogelijk voor een regelrechte culttransfer, want de middenvelder is in beeld bij het Braziliaanse Vasco da Gama.

Vasco da Gama zit in moeilijkheden, want na negentien speeldagen staan ze voorlaatste in de Braziliaanse hoogste klasse. De 35-jarige Nainggolan zou er het tij moeten helpen draaien. De gesprekken lopen al. De Braziliaanse club is - net als Standard - in handen van 777 Partners, die de club onder hun leiding niet graag zouden zien degraderen. Vasco is trouwens een topclub, die al 4 nationale titels won en 24 keer het regionaal kampioenschap van Rio De Janeiro. Dat betekent iets in Brazilië. Uiteraard ziet Nainggolan een verhuis naar Rio wel zitten.