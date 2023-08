🎥 OFFICIEEL Even bij Beerschot, nu naar Chelsea: Caicedo voorgesteld met heerlijk filmpje

De kogel is eindelijk door de kerk. Moises Caicedo is een speler van Chelsea FC.

De club is bijzonder verheugd Caicedo te verwelkomen na een heuse transfersom met Liverpool deze week. De 21-jarige middenvelder heeft op Stamford Bridge een achtjarig contract getekend, met een cluboptie voor nog een jaar, en komt over van Premier League-kant Brighton and Hove Albion.

“Ik ben zo blij om bij Chelsea te komen! Ik ben zo opgewonden om hier bij deze grote club te zijn en ik hoefde geen twee keer na te denken toen Chelsea me belde, ik wist gewoon dat ik bij de club wilde tekenen. Het is een droom die uitkomt om hier te zijn en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met het team”, klinkt het.

Sportdirecteuren Laurence Stewart en Paul Winstanley: “Moises heeft zich de afgelopen 18 maanden bewezen als een opvallende speler in het Europese voetbal en we zijn verheugd hem toe te voegen aan het team van Mauricio Pochettino. Moises heeft zeldzame vaardigheden op het middenveld en is een speler die we al een tijdje op het oog hebben. We denken dat hij dit seizoen en de komende jaren een grote impact zal hebben op Stamford Bridge.”

De club deed de aankondiging van Caicedo met een prachtig filmpje met zijn mama: “Meant to be!”