"Daarmee spelen we niet in onze ploeg": Hein Vanhaezebroeck was maand geleden al kritisch, zomeraanwinst moet elders rijpen

KAA Gent haalde al de nodige versterkingen binnen deze zomer. Een van hen is Keegan Jelacic, maar die wordt nu alweer uitgeleend.

De Australische middenvelder kwam eind mei al over van Perth Glory, maar kon zich tot op heden nog niet doorzetten richting A-kern. Hein Vanhaezebrouck was snel kritisch voor hem.

"Er is nog veel werk aan. We zullen zien hoe en welke stappen hij zet. Keegan speelde als een ‘old school’ nummer 10 en daarmee spelen we niet in onze ploeg", was hij half juli al duidelijk.

© photonews

"We zetten hem iets lager op het veld, omdat hij daar toch meer de kwaliteiten voor heeft. Als moderne nummer tien moet je toch aanwezig zijn in de box van de tegenstander. We gaan kijken of we hem kunnen laten groeien in een rol als verdeler."

Voorlopig zal de Australische middenvelder echter elders moeten gaan rijpen. De Buffalo's hebben laten weten dat ze hem uitlenen aan het Noorse Stabaek.

De Noorse club is ook het team waar KAA Gent afgelopen winter Gift Orban wisten los te weken. Aan de Noren om opnieuw een speler van Gent te laten rijpen.