Eindelijk? 'Na een maandje geduld staat Standard dicht bij gewilde aanvaller'

Standard heeft zich al heel sterk getoond op de transfermarkt. Nu heeft het eindelijk ook beet in een belangrijk dossier.

De volgende die de rangen zal komen versterken is de 21-jarige Soufiane Benjdida. Hij komt over van Raja Casablanca.

De Marokkaanse belofteninternational was goed voor 13 goals en 4 assists in 63 wedstrijden bij de Marokkaanse club. Nu tekent hij volgens Sacha Tavolieri eerstdaags een contract voor vijf seizoenen.

Vijf seizoenen

Een kleine maand geleden was er ook al sprake van een akkoord voor de 21-jarige aanvaller. Standard moest toen echter geduld tonen.

Benjdida moest eerst nog spelen in de Arab Club Champions Cup met zijn Marokkaanse ploeg. In de groepsfase werd drie keer gewonnen, in de kwartfinale met 1-3 verloren van Al-Nassr. Dat werd uiteindelijk ook de eindwinnaar.

Niets staat een transfer nu nog in de weg voor Benjdida. Voor de Rouches een stevige deal in de zoektocht naar meer punten. De start van de competitie was niet wat Carl Hoefkens & co er zich van hadden voorgesteld.