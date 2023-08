Gents duo grof wild op transfermarkt: Italiaanse club heeft fors bedrag over voor Cuypers, die transfer wel ziet zitten

Met Hugo Cuypers (26) en Gift Orban (21) heeft KAA Gent een bijzonder gewild spitsenduo. Die eerste staat serieus in de belangstelling van een Italiaanse club.

Want volgens Het Laatste Nieuws zou Bologna maar liefst 18 miljoen euro over hebben voor de vlotscorende spits. KAA Gent vindt dat haar topschutter, die goed is voor 43 goals in 62 matchen voor de club, meer waard is.

Enig probleem: Cuypers ziet een transfer naar Bologna wél zitten. Hij heeft een goed gevoel bij de middenmoter in de Serie A. Bij de Noord-Italianen zou hij Marko Arnautovic, die voor 10 miljoen euro naar Internazionale vertrok, moeten vervangen.

Marc Degryse vroeg de spits drie weken geleden nog of hij zou tekenen bij een club waar hij driemaal zoveel zou kunnen verdienen. “Nu zeg ik resoluut neen tegen een transfer, maar dan misschien niet meer. Iemand die het tegenovergestelde beweert, is hypocriet", antwoordde Cuypers toen.