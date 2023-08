Het is zover: Anderlecht haalt speler Club Brugge in huis

Mats Rits had de clubs plots voor het uitkiezen. RSC Anderlecht en Union SG wilden hem allebei in huis halen. De keuze is nu gemaakt.

Stadsrivaal Union SG wilde de deal van Anderlecht kapen en er zélf vandoor gaan met Mats Rits. Bij Union lag een contract voor vier seizoenen klaar. Toch is het Anderlecht dat het heeft gehaald. De deal is inmiddels geofficialiseerd. De 30-jarige middenvelder tekende voor drie seizoenen. © photonews Ronny Deila had Rits graag gehouden bij Club Brugge, maar de lokroep van paars-wit was uiteindelijk te sterk. En dus is de deal nu rond. Welkom bij paars-wit, Mats. 🟣⚪ Plus d'infos sur Welkom bij paars-wit, Mats. 🟣⚪ Plus d'infos sur https://t.co/wCPCAT5Vn9 pic.twitter.com/3RK7KdrA4T — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 15, 2023 Anderlecht zal zeker meer dan anderhalf miljoen betaald hebben voor de speler van blauw-zwart. "Ik teken hier vandaag met een heel goed gevoel en met veel zin om iets bij te dragen aan de ploeg. Het was voor mij een eenvoudige keuze en het juiste moment om voor dit project te kiezen." "Ik voelde onmiddellijk veel vertrouwen van de directie van RSC Anderlecht en ik geloof zelf sterk in de duidelijke sportieve visie van de clubleiding", aldus Mats Rits op de webstek van de hoofdstedelingen.