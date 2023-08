Kindermans, de zoveelste 'encylopedie van kennis' die van Neerpede naar de Bosuil verhuist - Antwerp profiteerde al verschillende keren

Jean Kindermans die van de jeugd van Anderlecht naar die van Antwerp gaat... het hing al veel langer in de lucht. Antwerp heeft sinds Marc Coucke paars-wit overnam heel wat expertise weggehaald in Brussel. Met Kindermans is de volgende aan de beurt.

Antwerp heeft eerder al geprofiteerd van de toen ontstane chaos die bij Anderlecht heerste. Coucke wou ten alle prijze breken met het beleid dat onder het vorige bestuur gevoerd werd. Toen kinesist en hoofd van de medische staf Jochen De Coene ontslagen werd, had hij een paar weken later een functie bij The Great Old beet.

De directiesecretaresse

Die is intussen wel al weer vertrokken, want Antwerp haalde ook Kristof Sas binnen als teamdokter nadat die aan de deur gezet was bij... Anderlecht. Ook hij bracht zijn knowhow mee van hoe een professionele club medisch gestructureerd wordt.

Maar waar ze zich bij Antwerp nog steeds het meest in de handen over wrijven was dat Coucke Katharine Viaene niet meer moest hebben. 23 jaar lang was zijn de directiesecretaresse van Van Holsbeeck en stond bekend om haar uitgebreide dossierkennis. Na haar vertrek zijn er wel wat problemen opgedoken bij Anderlecht die niemand anders kon oplossen.

Viaene is al jaren één van de meest geapprecieerde personen die in de schaduw werkt op de Bosuil. En nu profiteert Antwerp dus ook van de commotie rond Kindermans. Die zijn contract werd niet meer als marktconform ervaren en ze wilden hem aan andere voorwaarden houden.

Toen bekend werd dat hij in zijn vooropzeg zat en de fans revolteerden, beseften ze in de bureaus van Neerpede ook dat ze hun hand misschien overspeeld hadden. Zeker toen ze over een nieuw contract wilden onderhandelen en Kindermans zich in zijn eer gekrenkt voelde.

Mariman

De man die van de jeugdacademie één van de meest gerenommeerde van Europa had gemaakt, voelde een gebrek aan respect. Ook omdat hem dingen verweten werden waar hij niet aan kon doen. De infrastructuur - waar nu wel aan gewerkt wordt - is al jaren verouderd en geenzins op het niveau van het cv dat ze kunnen voorleggen.

Het verwijt dat hij niet modern genoeg werkte - lees: te weinig data gebruikte - is wellicht wel juist. Maar Antwerp ziet in een samenwerking met huidig jeugdverantwoordelijke Steven Smet wel een ideaal duo. Een moderne aanpak gecombineerd met een man die oog heeft voor talent en het weet klaar te stomen. Die ook een telefoonboekje heeft dat iedereen in handen zou willen krijgen.

Antwerp is een jonge topclub en heeft nu dus weer een enorme injectie van kennis geïnjecteerd. Bij Anderlecht valt de naam van Henk Mariman, hoofd jeugdopleiding van OH Leuven, om Kindermans op te volgen. Maar met Mikkel Hemmersman heeft Fredberg ook al een vertrouweling binnengehaald, al was het niet meteen de bedoeling dat die zich met opleiding ging bezighouden. Valt dus af te wachten...