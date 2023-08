Mark Van Bommel komt met duidelijke waarschuwing voor Antwerp in Europa

Nog een week en Antwerp begint eraan in het kampioenenbal. Of toch in de voorrondes.

Normaliter wisten Van Bommel en zijn troepen al wat meer over hun mogelijke tegenstander in de laatste voorronde van de Champions League aangezien de heenwedstrijden van de voorlaatste voorronde vorige week werden afgewerkt. Behalve die tussen Dinamo Zagreb en AEK Athene. Door supportersgeweld en een tragisch overlijden van een supporter werd de wedstrijd uitgesteld. En laat nu juist één van die ploegen de tegenstander zijn van Antwerp in de volgende ronde.

Het was dus nog koffiedik kijken op het persmoment bij Antwerp enkele dagen geleden over wie hun volgende tegenstander zou worden, de Griekse of de Kroatische kampioen. Op papier lijkt het allebei een haalbare kaart voor een Antwerp dat tegen Kortrijk naar de zege swingde (6-0).

Champions League-groespafase zou dus een echt doel moeten zijn voor Antwerp. Maar trainer Mark Van Bommel temperde alvast die verwachting ."Het is vooral een droom waar we een doel van gemaakt hebben. Als je instroomt in de laatste voorronde, moet je er een doel van maken."

"De twee ploegen zijn in hun eigen land absolute top al hebben ze in Europa geen grote naam. Maar ik heb al enkele filmpjes gezien... Het zijn allebei echt wel goede ploegen", besluit hij waarschuwend.